GOLDMAN SACHS belässt VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 1260 auf 1423 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel erhöhte seine Schätzungen für die europäischen Windkraftanlagenbauer. Vestas sei in der BRanche am besten aufgestellt, um von einer steigenden Nachfrage zu profitieren, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 17:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.