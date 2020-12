JPMORGAN belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Aussagen des Managements zum Wasserstoffgeschäft auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,30 Euro belassen. Analyst Luke Nelson fasste in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die wichtigsten Kernpunkte zusammen. Unter anderem verwies er darauf, dass Thyssenkrupp betont habe, dass selbst der Verkauf eines Minderheitsanteil an der 67-prozentigen Beteiligung an Uhde kurzfristig nicht in Frage komme./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 16:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2020 / 16:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.