TV-Produzenten sehen sich durch Corona-Fonds besser geschützt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Corona-Zahlen sieht sich die Produzentenlandschaft in Deutschland vor drohenden Ausfällen bei Drehs durch angekündigte staatliche Hilfen nun besser geschützt. "Gerade angesichts hoher Infektionszahlen und eines erneuten Lockdowns in Deutschland kommt der Ausfallfonds II keine Sekunde zu früh", teilte der Vorsitzende der Produzentenallianz, Alexander Thies, am Donnerstag in Berlin mit.

Seit Monaten stand die Idee eines Ausfallfonds für Fernsehproduktionen bei Drehstopps wegen Corona im Raum. Es gab aber lange kein Ergebnis.