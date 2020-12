Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies fügt Gebietsleiter hinzu, um die Marktabdeckung im pazifischen Nordwesten zu steigern

DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion

17.12.2020 / 20:28

Bee Vectoring Technologies fügt Gebietsleiter hinzu, um die Marktabdeckung im pazifischen Nordwesten zu steigern



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (17. Dezember 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Ryan Dragoo als Gebietsleiter eingestellt hat, um das Umsatzwachstum im pazifischen Nordwesten der USA voranzutreiben. Dragoos Verbindungen in der Blaubeererzeugergemeinschaft positionieren ihn gut, um BVTs Vermarktungsbemühungen im pazifischen Nordwesten zu leiten und Blaubeer-, Caneberry- und Erdbeererzeuger bei der Implementierung des BVT-Systems zu helfen.