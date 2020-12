Euro Manganese gibt Abschluss der zweiten Tranche einer Privatplatzierung bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „ Unternehmen “ oder „ EMN “) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach der Genehmigung durch seine Aktionäre auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung am 10. Dezember 2020 die zweite Tranche (die „ Platzierung der zweiten Tranche “) der am 21. Oktober 2020 angekündigten Privatplatzierung (das „ Angebot “) abgeschlossen hat.

Die Platzierung der zweiten Tranche bestand aus 1.216.862 Stammaktien („Aktien“) und 26.883.138 CHESS Depositary Interests („CDIs“, wobei jedes CDI einer Aktie entspricht) zu einem Preis von jeweils 0,19 CAD pro Aktie bzw. 0,20 AUD pro CDI mit einem Gesamtbruttoerlös von 5.339.000 CAD (5.620.000 AUD). Die Platzierung der zweiten Tranche bestand aus (i) Zeichnungen von 1.022.230 Aktien und 26.883.138 CDIs, die über die Anzahl der Wertpapiere hinausgingen, die vom Unternehmen gemäß Listing Rule 7.1 der Australian Securities Exchange („ASX“) ohne vorherige Zustimmung der Aktionäre ausgegeben werden dürfen („Platzierungskapazität“) und deren Zeichnung gemäß Listing Rule 7.1 dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens unterliegt, und (ii) Zeichnungen durch verbundene Parteien des Unternehmens (bestehend aus einem Direktor des Unternehmens und einem Unternehmen, das von einem Direktor des Unternehmens kontrolliert wird) für 194.632 Aktien, vorbehaltlich der Genehmigung solcher Zeichnungen durch die Aktionäre des Unternehmens gemäß Listing Rule 10.11.1. Die im Rahmen der Platzierung der zweiten Tranche ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist, die am 17. April 2021 endet.

Der gesamte Bruttoerlös aus dem Angebot belief sich auf ca. 11,4 Millionen CAD (12,0 Millionen AUD). Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen dazu verwendet, das Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik (das „Projekt“) weiter voranzutreiben, einschließlich der Erteilung des Auftrags für die Demonstrationsanlage Chvaletice, der Beschleunigung der Projektgenehmigung, des Vorantreibens der Arbeiten an der Machbarkeitsstudie und für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke. Canaccord Genuity (Australia) Limited („Canaccord“) agierte als Lead Manager und Bookrunner für das Angebot. Bacchus Capital Advisers Limited („BCAL“) fungiert als Finanzberater des Unternehmens. Die vom Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot in bar zu zahlenden Gebühren bestanden aus Zahlungen in Höhe von 571.568 AUD (ca. 543.000 CAD) an Canaccord und 127.645 CAD an BCAL. Zusätzlich gab das Unternehmen 6.000.000 Broker Warrants („Broker Warrants“) an Canaccord aus. Die Broker Warrants können jederzeit vor dem 16. Dezember 2023 ausgeübt werden, wobei eine Hälfte dieser Broker Warrants einen Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Aktie und die andere Hälfte dieser Broker Warrants einen Ausübungspreis von 0,35 CAD pro Aktie hat.