Rimini Street gewinnt drei Gold Pillar World Awards für „Great Workplace of the Year“ (großartiger Arbeitgeber des Jahres) in den USA, der Asien-Pazifik-Region und Lateinamerika

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAPSoftwareprodukte sowie Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 5. jährlich verliehenen Pillar World Awards 2020 mit drei Preisen jeweils in der Kategorie „Great Workplace of the Year“ (großartiger Arbeitgeber des Jahres) ausgezeichnet wurde. Je ein Gewinn ging an die Niederlassungen des Unternehmens in den USA, der Asien-Pazifik-Region und Lateinamerika. Rimini Street wurde darüber hinaus mit dem „Grand Winners Award“ für den Gewinn dieser drei begehrten Gold-Awards ausgezeichnet. Mit dem Pillar-World-Awards-Programm werden die besten Arbeitgeber, Mitarbeiter und HR-Erfolge und -Fachleute aus der ganzen Welt geehrt, die dazu beitragen, ein optimales Arbeitsumfeld („Best Places to Work“) zu schaffen und zu fördern. Die Gewinner des Pillar World Award wurden am 10. Dezember 2020 im Rahmen einer virtuellen Zeremonie geehrt.

Rimini Street Wins Three Gold Pillar World Awards for Great Workplace of the Year in the U.S., Asia-Pacific and Latin America (Graphic: Business Wire)

Maßnahmen im Bereich Arbeitnehmerbeziehungen und Talent-Management fördern das Unternehmenswachstum

Rimini Street ist sich bewusst, dass Mitarbeiterbindung und Unternehmenskultur in jedem Unternehmen entscheidend für Wachstum und Erfolg sind. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitern in 20 Ländern ist das Unternehmen weltweit tätig und hat sich vollständiger Transparenz und der Förderung einer Kultur des gemeinsamen Erfolgs verschrieben – was gemeinsam aufgebaut wird, wird auch gemeinsam gefeiert. Die Auszeichnung „Great Workplace of the Year“ (großartiger Arbeitgeber des Jahres) verdankt Rimini Street einer Reihe von Initiativen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr unternommen hat. Dazu gehört die Einführung des neuen Schulungsplans „Leadership Path to Success“ (Erfolgspfad für Führungskräfte) für das internationale Führungsteam, der darauf abzielt, Führungskräfte im gesamten Unternehmen weiterzubilden und eine gemeinsame Führungssprache sowie Strategien zur Mitarbeiterbindung zu schaffen. Das Unternehmen wurde darüber hinaus für sein Sabbatical-Programm für zehnjährige Betriebszugehörigkeit, sein attraktives Sozialleistungspaket und sein Global Employee Assistance Program (Globales Mitarbeiterhilfsprogramm) ausgezeichnet, das Mitarbeitern in Krisenzeiten mit mentaler, physischer, sozialer und finanzieller Unterstützung Hilfe bietet.