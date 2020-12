Andersen Global leitet Expansion nach Malta ein

Andersen Global baut seine europäische Präsenz im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Chetcuti Cauchi Advocates und der dazugehörigen Firmenkanzlei CCA Interserv Ltd mit Sitz in Maltas Hauptstadt Valletta weiter aus.

Chetcuti Cauchi wird bei Chambers and Partners, Legal 500 und IFLR1000 erwähnt und betreut Unternehmer, Familienunternehmen und Institutionen in lokalen und internationalen Belangen. Unter der Leitung von Managing Partner Jean-Philippe Chetcuti bietet die Kanzlei ihren Mandanten ein umfassendes Spektrum an Rechts-, Steuer-, Unternehmens-, Migrations- und Treuhanddienstleistungen mit Spezialisierungen in den Bereichen Gesellschafts-, Steuer-, Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht, Finanzdienstleistungen, Fintech-, Immobilien-, See- und Luftfahrtrecht.