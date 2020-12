---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Planegg/München, 17. Dezember 2020



MorphoSys AG: Unternehmenskalender 2021



Sehr geehrte Damen und Herren,



anbei finden Sie den Unternehmenskalender der MorphoSys AG für das Jahr 2021 zu Ihrer Information und Planung.



Veröffentlichung der Öffentliche Mitteilung / des Berichts Telefonkonferenz Bekanntgabe der 15. März 2021 // 22:00 MEZ 16. März 2021 // Finanzergebnisse 2020 14:00 MEZ 1. Quartalsmitteilung 5. Mai 2021 // 22:00 MESZ 6. Mai 2021 // 2021 14:00 MESZ Halbjahresbericht 28. Juli 2021 // 22:00 29. Juli 2021 // 2021 MESZ 14:00 MESZ 3. Quartalsmitteilung 10. Nov. 2021 // 22:00 MEZ 11. Nov. 2021 // 2021 14:00 MEZ

Ordentliche 19. Mai 2021

Hauptversammlung

Um die Termine direkt in Ihren Kalender zu importieren, besuchen Sie bitte unsere Webseite:

https://www.morphosys.de/medien-und-investoren/morphosys-veranstaltungen#unternehmenskalender

Das MorphoSys-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie frohe Feiertage und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr: www.morphosys.de/xmas-2020

Über MorphoSys

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren MorphoSys' firmeneigenes Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.