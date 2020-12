Keine Allzeitstrategie, Kommentar zu den Anleiheemissionen des Bundes von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Das ist wahrlich kein Pappenstiel: Fast eine halbe BillionEuro und damit ein Rekordvolumen will der Bund 2021 über die Geld- undAnleihemärkte aufnehmen. Wesentlicher Grund ist die Bekämpfung derwirtschaftlichen Schäden, die durch die Covid-19-Pandemie in Deutschlandverursacht wurden. Rechnet man mit 365 Kalendertagen und zieht davon 96 Tage fürWochenenden ab, dazu noch die auf Hessen entfallenden Feiertage, denn derBund-Schuldenmanager Fi­nanzagentur sitzt ja in Frankfurt, kommt man auf rund259 Werktage, an denen Tammo Diemer, Co-Geschäftsführer der DeutschenFinanzagentur, am Markt aktiv werden kann. Er sammelt somit umgerechnet an jedemWerktag knapp 2 Mrd. Euro ein, wenn man die 471 Mrd. Euro derartig umlegt. ZumVergleich: Rund 2 Mrd. Euro sind der Wert, den das Großherzogtum Luxemburg fürein komplettes Jahr veranschlagt - vielleicht ein bisschen mehr wegen der Krise.Und Belgien liegt bei vielleicht gut 10 Prozent des deutschen Volumens.Es stellen sich zwei Fragen. Erstens: Reicht das? Das ist schwer zu beantworten.Der Bund wird mit der Finanzagentur sicher vorsichtig geplant haben. Es sindauch Hoffnungswerte in den Planungen. Die Hoffnung, dass bald umfangreichgeimpft und so die Pandemie eingedämmt werden kann. Ob das aber alles so schnellgeht, ist fraglich­. Insbesondere, wenn womöglich erheblicheImpfstoff-Nebenwirkungen auftreten, die viele Menschen vorsichtig werden lassen.Hinzu kommt, dass viele Insolvenzanmeldungen noch nicht erfolgt sind, weil dieFristen verschoben wurden. Das Ausmaß der Pleitewelle ist nicht abschätzbar unddamit auch, was noch an Hilfen gebraucht wird, wenn ein Firmenausfall für einanderes Unternehmen zum Problem wird. Impfschwierigkeiten und eine weiter umsich greifende Pandemie können dazu führen, dass Lockdowns verlängert oder imFrühjahr neu beschlossen werden. Das bedeutet nochmals wirtschaftlicheSchwierigkeiten. Für die Finanzagentur heißt das im Umkehrschluss, dassnachgelegt werden muss.Zweitens: Können diese Bondvolumina an den Märkten platziert werden? Ja,problemlos. Der Bund ist zusammen mit den USA der Anbieter der sichersten undliquidesten Staatsanleihen der Welt, und in einer Krise ist die Nachfrage nachSicherheit hoch. Doch es gilt auch: Sich immer weiter auftürmende Schuldenbergesind keine Allzeitstrategie. Jetzt sind sie nötig, aber eben nicht für immer.Das wissen sicher auch Finanzminister Scholz und Schuldenmanager Diemer.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4794397OTS: Börsen-Zeitung