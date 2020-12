BD übertrifft 1 Milliarde Bestellungen für Injektionsgeräte zur Unterstützung der COVID-19-Impfung auf der ganzen Welt

Dieser Meilenstein spiegelt die 400 Millionen Dosiseinheiten wider, die für Länder in ganz Europa zugesagt wurden, darunter Belgien, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Spanien und das Vereinigte Königreich. Sie spiegelt auch Regierungen auf der ganzen Welt wider, darunter die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Saudi-Arabien, sowie Nichtregierungsorganisationen, die den Einsatz von Impfstoffen in Entwicklungsländern unterstützen.

Die Auslieferungen sind bereits im Gange. Bis heute wurden weltweit mehr als 300 Millionen Injektionsgeräte ausgeliefert, davon 125 Millionen in Europa, und die restlichen Bestellungen werden bis Ende 2021 zur Unterstützung der Impfstoffverabreichung ausgeliefert. Ein Großteil der Nadeln und Spritzen für Europa wird in zwei Produktionsstätten von BD in Europa hergestellt. Diese Geräte werden dann an Regierungen oder ernannte Vertriebspartner versandt, wo sie dann auf der Grundlage der individuellen Verteilungs- und Zuteilungsstrategie des jeweiligen Landes an Gesundheitseinrichtungen verteilt werden. BD befindet sich weiterhin in Gesprächen mit Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, um sofortige Bestellungen für eine spätere Lieferung im Kalenderjahr 2021 und 2022 zu tätigen.

„Dieser Meilenstein ist mehr als nur eine Zahl - er steht für Hunderte von Millionen Menschen in Europa und auf der ganzen Welt, wie z. B. Mitarbeiter an vorderster Front und Angehörige von Risikopatienten, die nun in der Lage sein werden, eine Impfung zu erhalten, sobald die Impfstoffe verfügbar sind", sagte Roland Goette, Executive Vice President und President von Europa, dem Nahen Osten und Afrika bei BD. „Wir loben unsere Regierungspartner in ganz Europa dafür, dass sie proaktive Schritte zum Schutz ihrer Bevölkerung unternehmen. Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um die rechtzeitige Durchführung von Impfkampagnen zur Bekämpfung dieses Virus sicherzustellen. Aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit Impfungen wissen wir auch, dass unsere Arbeit nicht mit der Auslieferung endet. Wir engagieren uns ebenso für die Bereitstellung von Ressourcen, um sicherzustellen, dass die Gesundheitsgemeinschaften in Europa die richtigen Schulungsinstrumente und Unterstützung bei Injektionstechniken haben, um diese Kampagnen umzusetzen."