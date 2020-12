IDEMIA sorgt für Beschleunigung durch sein Angebot für digitale Identität für Regierungen

Mit IDway baut IDEMIA auf seine Führungsrolle im Bereich zivile Identität (ID), indem das Unternehmen bahnbrechende digitale ID-Projekte verwirklicht.

- 2019 wurde die Gruppe ausgewählt, um die neuesten nationalen elektronischen Identitätskarten Marokkos zu liefern, die dazu beitragen werden, dass die Wirtschaft Marokkos digitalisiert werden kann.

- IDEMIA ist gegenwärtig mit der Erprobung des weltweit ersten MONA by VINCI Airports Systems, einer kontaktlosen Passagier-Erfahrung am Aéroport de Lyon (Frankreich), beschäftigt.

- Am 10. und 11. November 2020 bei der virtuellen Konferenz der International Civil Aviation Organization (ICAO) verwirklichte IDEMIA durch Simulation eines Passagiers eine einzigartige technologische Besonderheit: Digital Travel Credential.

„Wir stärken unsere Führerschaft auf dem zivilen ID-Markt durch die Bereitstellung staatlicher digitaler ID-Systeme, die stets die Endbenutzer an die erste Stelle setzen. Wir bei IDEMIA greifen auf unsere 135 zivilen globalen ID-Key-Accounts zurück, einschließlich des indischen Aadhaar-Programms - des größten biometrischen Projekts aller Zeiten - um Regierungen maßgeschneiderte Lösungen, wie unser IDway, zur Verfügung zu stellen, und schließlich das Leben der Menschen digitaler, sicherer und bequemer zu gestalten”, so Philippe Barreau, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Public Security & Identity von IDEMIA.

Maßgeschneidertes, hochmodernes technisches Fachwissen für jedes Land

IDEMIA ermöglicht sichere und reibungslose digitale ID-Anwendungen: Online-Authentifizierung, kontaktlose persönliche Authentifizierung, erlaubnisbasiertes Attribute Sharing-Profil und digitale Unterschrift.

Bei IDway für Regierungen handelt es sich um eine Lösung auf Grundlage eines modularen Ansatzes, der allen landesspezifischen Anforderungen gerecht wird. Die Lösung ermöglicht es den Beamten, eine wasserdichte digitale ID auf Grundlage einer staatlichen Datenbank oder eines nationalen ID-Dokuments sicher auszugeben. IDway bietet eine Vielzahl von Authentifizierungsoptionen, darunter die elektronische ID-Authentifizierung durch Smartphone, biometrische Überprüfungen oder Geräteverifizierung. Regierungen können ebenfalls digitale IDs entweder in einer nationalen Datenbank oder einem Smartphone sichern.