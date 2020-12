Aurinia gibt Kooperations- und Lizenzvertrag mit Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. über die Entwicklung und Vermarktung von Voclosporin in Europa und Japan bekannt Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 17.12.2020, 22:54 | 68 | 0 | 0 17.12.2020, 22:54 | Aurinia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AUPH / TSX:AUP) („Aurinia“ oder das „Unternehmen“) gab heute den Abschluss eines Kooperations- und Lizenzvertrags mit Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. über die Entwicklung und Vermarktung von oral zu verabreichendem Voclosporin zur Behandlung von Lupus-Nephritis (LN) in der Europäischen Union (EU), Japan sowie Großbritannien, Russland, der Schweiz, Norwegen, Belarus, Island, Liechtenstein und der Ukraine bekannt. Gemäß dem Vertrag erhält Aurinia eine Vorauszahlung in Höhe von 50 Mio. USD in bar und die Möglichkeit, bis zu 50 Mio. USD an Meilensteinzahlungen für die Zulassung und Kostenerstattung geltend zu machen. Außerdem erhält Aurinia gestaffelte Lizenzgebühren zwischen 10 und 20 Prozent (abhängig vom Erreichen von Verkaufsmeilensteinen) auf den Nettoumsatz nach Beginn der Vermarktung sowie zusätzliche Meilensteinzahlungen, die von der Erzielung bestimmter Jahresumsätze durch Otsuka abhängen. Voclosporin ist ein neuartiges, oral verabreichtes Prüfpräparat, das zur Behandlung von Patienten mit LN entwickelt wurde. LN ist eine chronische, fortschreitende Entzündung der Nieren, die eine der schwerwiegendsten Komplikationen der Autoimmunerkrankung systemischer Lupus erythematodes (SLE) darstellt. Die Vereinbarung nutzt die anerkannte Fachkompetenz von Otsuka auf dem Gebiet der seltenen Nierenerkrankungen und unterstreicht Aurinias Engagement, den weltweiten Zugang zu Voclosporin für die Behandlung von LN zu erweitern. Otsuka wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 einen Antrag auf Marktzulassung (MAA) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einreichen und zu einem späteren Zeitpunkt das Zulassungsverfahren von Voclosporin zur Behandlung von LN bei der Pharmaceuticals Medical Devices Agency (PDMA) in Japan in die Wege leiten. Die Unterlagen zu Voclosporin werden zurzeit von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) geprüft, wobei der 22. Januar 2021 als Zieldatum gemäß dem Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) festgelegt wurde. „Mit seinen starken Kompetenzen in der Nephrologie und bei seltenen Krankheiten ist Otsuka ein idealer strategischer Partner für die Einführung von Voclosporin in Europa und Japan“, erklärte Peter Greenleaf, Präsident und Chief Executive Officer von Aurinia Pharmaceuticals. „Mit dieser Zusammenarbeit erhält Aurinia zusätzliche, nicht verwässernde Mittel, um sich auf die erfolgreiche Markteinführung von Voclosporin in den USA zu konzentrieren und die Pläne zum Ausbau unserer Pipeline zu unterstützen. Gleichzeitig können wir sicherstellen, dass mehr Patienten mit Lupus-Nephritis weltweit von diesem potenziell lebensrettenden Medikament profitieren können.“ Seite 2 ► Seite 1 von 4 Aurinia Pharmaceuticals Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







