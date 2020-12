Skeenas Justin Himmelright wurde mit dem Robert R. Hedley Award AME 2020 ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia (17. Dezember 2020) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) gibt bekannt, dass Justin Himmelright, Skeenas Vice President für Nachhaltigkeit, von der Association of Mineral Exploration mit dem Robert R. Hedley Award AME 2020 für herausragende soziale und ökologische Verantwortung ausgezeichnet wurde. Unter der Führung von Justin im Bereich Nachhaltigkeit hat Skeena soziale und ökologische Werte priorisiert. Beispiele für Justins Ideen und Einfluss in diesem Bereich sind der Start von Skeenas Tahltan-Mentorats-Programm, sein Eintreten für die British Columbia Regional Mining Alliance und die Entwicklung eines UBC-Graduiertenkurses mit dem Titel „Mining and Indigenous Peoples of Canada" (Bergbau und die indigenen Völker Kanadas).