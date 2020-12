Newmont Corporation führt Esris „Site Scan for ArcGIS“ ein

Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, gab heute bekannt, dass die Newmont Corporation, ein in Colorado ansässiges Goldminenunternehmen, Site Scan for ArcGIS verwenden wird, um Drohnen-Workflow-Tools im Rahmen seines globalen Drohnennetriebsmodells bereitzustellen. Mit Site Scan for ArcGIS verfügt Newmont über eine standardisierte, Cloud-basierte Plattform zur Skalierung des Drohnenbetriebs des Unternehmens, welcher Anlagen über und unter Tage in sieben Ländern umfasst. Newmont wird Site Scan for ArcGIS zusammen mit ArcGIS Pro zur Überwachung und Analyse, zur Berichterstellung über den Haldenabbau und zur Verbesserung von Gesundheits- und Sicherheitsinitiativen verwenden.

Aufgrund der häufig abgelegenen Standorte kann die Überwachung von Minen und der damit verbundenen Infrastruktur mit herkömmlichen Methoden zeitaufwändig und kostspielig sein, eine umfangreiche Belegschaft erfordern und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Site Scan for ArcGIS ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung und bietet Newmont einen Mehrwert bei der Überwachung, Vermessung und Kartierung dieser Umgebungen. Darüber hinaus kann Site Scan for ArcGIS dazu verwendet werden, die Topographie und Hangstabilität an den Minenstandorten von Newmont zu untersuchen, um die Sicherheit zu erhöhen, sowie dazu, das Mineninventar und Gebietsveränderungen zu prüfen. Newmont setzt Site Scan for ArcGIS seit mehreren Jahren an seinem Standort in Boddington, Australien, ein, und im Oktober 2020 begann das Unternehmen, die Lösung in der Peñasquito-Mine in Zacatecas, Mexiko, zu verwenden.

„Drohnen spielen eine immer wichtigere Rolle für einen sicheren und effizienten Betrieb“, sagte Mike Wundenberg, Vice President of Operating Technology and Business Improvement bei Newmont. „Ein gemeinsamer und einheitlicher Ansatz, wie wir sie benutzen, um Qualitätsdaten zu erfassen und diese dann in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, ist wirtschaftlich sehr sinnvoll. Die Partnerschaft mit Esri zur schnellen Bereitstellung von Site Scan for ArcGIS in all unseren Betrieben und zur Weiterentwicklung des Systems mit unseren Benutzern ist ein aufregender Schritt auf unserem digitalen Weg.“