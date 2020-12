Personalis kündigt die Einführung von NEOPS an, einem auf Neoantigenen basierenden zusammengesetzten Biomarker für das Ansprechen auf Krebsimmuntherapien

NEOPS kombiniert die genomischen und immunbezogenen Tumoranalysen der Personalis NeXT Platform, um einen zusammengesetzten Biomarker zu erstellen, der die Immuntherapie besser vorhersagen kann als andere, einfachere Biomarker. NEOPS nutzt das kürzlich von Personalis eingeführte und auf maschinellem Lernen basierende Instrument SHERPA (Systematic HLA Epitope Ranking Pan Algorithm), das eine genauere Vorhersage des Vorliegens von Neoantigenen ermöglicht, einem zentralen Mechanismus zur Bestimmung des Ansprechens auf eine Immuntherapie.

Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führender Anbieter im Bereich fortschrittlicher Genomik für Krebserkrankungen, hat heute die Einführung seines eigens entwickelten Neoantigen Presentation Score (NEOPS) bekannt gegeben. NEOPS kombiniert die Analyse mit dem hochmodernen Instrument SHERPA von Personalis zur Vorhersage von Tumorantigenen mit Mechanismen der Immunevasion, um das Ansprechen auf Krebstherapien besser vorhersagen zu können.

Die auf dem virtuellen AACR-Treffen im Juni vorgestellten Daten wiesen nach, dass NEOPS bei der Vorhersage des Ansprechens auf die Anti-PD-L1-Therapie in einer Kohorte von Patienten mit nicht resezierbarem Melanom im Spätstadium die Belastung durch Tumormutationen signifikant übertraf. Dies unterstreicht das Potenzial von zusammengesetzten Biomarkern auf Neoantigen-Basis, um Responder und Non-Responder auf Immuntherapie effektiver zu schichten. Die Prävalenz von Immunevasionsereignissen, die in NEOPS enthalten sind, legt nahe, dass solche zusammengesetzten Biomarker auf Neoantigen-Basis möglicherweise auf eine Reihe von Immuntherapien und Krebsarten anwendbar sind.

„Die Identifizierung wirksamer Biomarker für die Krebsimmuntherapie hat sich aufgrund der komplexen biologischen Mechanismen, die einem Ansprechen der Patienten zugrunde liegen, als schwierig erwiesen. Wir glauben, dass anspruchsvollere multimodale Biomarkermodelle wie NEOPS den nächsten Schritt in diesem Bestreben darstellen. Durch die Kombination einer genauen Vorhersage der Tumorantigene mit Mechanismen der Immunevasion können wir ein prädiktiveres Modell für das Ansprechen auf eine Therapie erstellen“, sagte Dr. Richard Chen, CSO bei Personalis. „NEOPS ist der erste einer neuen Klasse von zusammengesetzten Biomarkern, die unsere Pharmapartner in ihren klinischen Studien einsetzen. In Zukunft könnten solche Biomarker verwendet werden, um Behandlungsentscheidungen für Patienten zu treffen.“