SPIE 2021 Photonics West, Advanced Lithography, AR/VR/MR und andere Veranstaltungen zu Beginn des Jahres 2021 werden virtuell durchgeführt

SPIE Photonics West , normalerweise in San Francisco abgehalten, wird vom 6. bis 11. März 2021 als interaktive, virtuelle Konferenz stattfinden. Die größte Veranstaltung für Optik und Photonik in Nordamerika – mit den beliebten BiOS-, LASE- und OPTO-Konferenzen –, die von SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik , ausgetragen wird, umfasst auch zwei digitale Ausstellungen und das branchenorientierte Quantum West. Eine Anmeldung für SPIE Photonics West ist ab dem 5. Januar möglich.

SPIE 2021 Photonics West, Advanced Lithography, AR/VR/MR, and other early 2021 events go virtual (Photo: Business Wire)

Neben SPIE Photonics West werden die folgenden SPIE-Konferenzen im Jahr 2021 auch über die Plattform für digitale Foren der Organisation abgehalten: SPIE Advanced Lithography, SPIE Medical Imaging, SPIE AR/VR/MR und SPIE Smart Structures + Nondestructive Evaluation.

„Die Plattform für digitale Foren von SPIE wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, Ergebnisse auszutauschen und während der Pandemie in Verbindung zu bleiben. Wir haben unsere virtuelle Plattform und unsere digitalen Angebote in diesem Jahr weiter optimiert“, so Kent Rochford, CEO von SPIE. „Wir werden die neuesten Verbesserungen während der Photonics West implementieren und freuen uns, sie unseren Teilnehmern, Präsentatoren und Ausstellern zugänglich zu machen. Diese Foren stellen wie immer die professionelle Diskussion, den Austausch von Innovationen und die Vernetzungsmöglichkeiten sicher, welche die SPIE-Community schätzt und auf die sie sich verlässt, um ihre Forschungs-, Produktentwicklungs- und Technikkooperationen voranzutreiben.“

„Es war ein schwieriges Jahr für unsere gesamte Community, und ich weiß, dass ich nicht allein bin mit meinem Wunsch, Ideen, Forschungsergebnisse, technologische Fortschritte und neue Produkte im Rahmen eines persönlichen Treffens auszutauschen“, so John Greivenkamp, SPIE-Präsident im Jahr 2020. „Wir hoffen, dass wir uns später im Jahr 2021 persönlich versammeln können. In der Zwischenzeit lade ich Sie ein, online an einer oder mehreren dieser dynamischen Konferenzen teilzunehmen, und freue mich darauf, Sie dort zu sehen.“