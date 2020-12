Weta Digital begrüßt namhafte Branchenführer im Verwaltungsrat und gründet Niederlassungen in Kalifornien

Sean Parker, Entrepreneur, Philanthropist, Vice-Chairman of the Board (Photo: Business Wire)

„Tom, Jeff und Ken sind außerordentliche Ergänzungen für den Verwaltungsrat von Weta Digital, so Prem Akkaraju, Global CEO von Weta Digital. „Sie haben Best Practices auf den höchsten Ebenen der Unternehmensführung, in der Unterhaltung und der digitalen Technologie etabliert. Ihr kombinierter Geschäftssinn und ihre gemeinsame Erfahrung positionieren Weta Digital perfekt für exponentielles Wachstum. Die Eröffnung von Niederlassungen in Los Angeles und San Francisco ermöglicht es Storytellern, die Produktionspipeline von Weta anzuzapfen und mit Konzeptdesignern, Animation Supervisors und weiteren wichtigen Kreativen zusammenzuarbeiten, und zwar sowohl in den USA als auch in Neuseeland. Die Expansion von Weta Digital kommt zu einem Zeitpunkt, in dem ein Großteil der Filmindustrie eine Phase außerordentlicher Unsicherheit durchlebt, in der wir uns mit den anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 auseinandersetzen müssen. Wir haben das große Glück, dass Neuseeland schon frühzeitig die Kurve gekriegt hat – das Land ist einer der wenigen Orte auf der Welt, das ein Übertragungssystem geschaffen hat, in dem man einen Film sicher machen kann, ohne die restriktiven Protokolle anderer Märkte.“

Tom Staggs bringt mehr als 26 Jahre Erfahrung bei The Walt Disney Company mit, davon 18 Jahre auf der C-Suite-Ebene des Unternehmens. Zuletzt war er Chief Operating Officer von Disney, nachdem er zuvor fünf Jahre lang als Chairman von Disney Parks and Resorts Worldwide und fast zwölf Jahre lang als Chief Financial Officer von Disney tätig war. Während seiner Zeit bei Disney war Tom Staggs an der Gestaltung von Disneys strategischen, finanziellen, operativen, kreativen und Markenmanagement-Strategien in allen Segmenten des Unternehmens beteiligt und trug dazu dabei, viele von Disneys wichtigsten Initiativen voranzutreiben, darunter die Übernahmen von Cap Cities/ABC, Pixar und Marvel. Seit seinem Ausscheiden bei Disney Ende 2016 konzentriert sich Tom Staggs auf die Entwicklung mehrerer neuer Geschäftsvorhaben in verschiedenen Bereichen. Er ist Vorstandsmitglied und Berater einer Reihe von privaten Unternehmen und sitzt zudem im Vorstand des Musik-Streaming-Dienstes Spotify. Bevor er zu Disney kam, war Tom Staggs Investmentbanker bei Morgan Stanley und Dain Bosworth.