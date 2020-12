WhistlePig & Moët Hennessy verkünden internationale Partnerschaft

PARIS, 18. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, der Weltmarktführer für Luxusweine und -spirituosen, freut sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben, um WhistlePig , die Nummer 1 der Destillateure in der Kategorie der Ultra-Premium- und Luxus-Roggenwhiskeys in Nordamerika (1), exklusiv an Verbraucher in ausgewählten Märkten in Europa und Asien zu bringen. Darüber hinaus erwarb Moët Hennessy im Rahmen dieser Partnerschaft eine Minderheitsbeteiligung an WhistlePig.

