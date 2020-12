Wien - 18. Dezember 2020



* Wienerberger verdoppelt mit der Übernahme den Umsatz in Nordamerika auf über 800 Mio. $

* Stark wertschaffende Transaktion mit signifikantem Synergiepotential: Business Unit North America erwartet nach Synergien ein EBITDA von > 120 Mio. $ bis 2023

* Kunden profitieren von noch größerem Angebot an Baustofflösungen mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit



Die Wienerberger Gruppe, weltweit führender Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen, gibt bekannt, dass eine Vereinbarung zum Erwerb von Meridian Brick von Boral und einer Tochterfirma von Lone Star Funds, unterzeichnet wurde. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt vorbehaltlich üblicher Anpassungen 250 Mio. $.



Meridian Brick: Ein führendes Unternehmen in den USA mit starker Marktposition in Kanada

Das in Georgia, USA, beheimatete Unternehmen Meridian Brick ist kapazitätsmäßig der größte Produzent von Fassadenlösungen in den USA und verfügt über eine starke Marktposition in Kanada. Meridian ist als führender Anbieter von Fassadenprodukten in wichtigen Regionen tätig, darunter Texas und dem Südosten der USA, sowie Ontario, dem größten Absatzmarkt für Ziegel in Kanada. Das Produktportfolio umfasst innovative Systeme für die Gebäudehülle für Anwendungen im Wohn- und Gewerbebau, einschließlich Renovierungen. Mit über 1.000 Mitarbeitern in 20 Werken in den USA und Kanada erwirtschaftete Meridian Brick im letzten Geschäftsjahr (zum 30. Juni 2020) Umsätze von mehr als 400 Mio. $.

Große strategische und finanzielle Relevanz

Die Übernahme ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der wertschaffenden Wachstumsstrategie von Wienerberger. Wienerberger wird damit Marktführer für innovative und nachhaltige Fassadenlösungen auf dem nordamerikanischen Markt. Durch die Übernahme von Meridian Brick verdoppelt Wienerberger die Umsätze des Nordamerika-Geschäfts auf über 800 Mio. $. In Zukunft profitiert das Unternehmen damit noch besser von der starken Nachfrage in den Bereichen Neubau und Renovierungen. Wienerberger weitet mit Meridian Brick seine Präsenz auf Texas aus, den Bundesstaat mit der höchsten Ziegelanwendung in den USA, und baut zusätzlich seine Marktposition in höchst attraktiven Großstadtregionen in Nordamerika weiter aus.