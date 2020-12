Relief gibt die Ergebnisse der mit großer Mehrheit angenommenen Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG bekannt Genf, Schweiz, 18. Dezember 2020 -RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) (" Relief " oder " das Unternehmen "), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM) (Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gibt heute bekannt, dass alle Tagesordnungspunkte der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit (über 90%) der vertretenen Stimmen angenommen wurden.

Aufgrund der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten außergewöhnlichen Umstände fand die Hauptversammlung gemäß den Anforderungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne physische Anwesenheit der Aktionäre, Vertreter und Dritter statt. Insgesamt stimmten 1.712 Aktionäre über die unabhängige Stimmrechtsvertretung ab. Das entspricht einer Beteiligung von 1.613.044.768 Aktien oder 49,68% der insgesamt ausstehenden Aktien (3.246.727.248).



Tagesordnung:

1. Wahl des Vorsitzenden der außerordentlichen Hauptversammlung

2. Wahl zur Ernennung von Tom Plitz zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats

3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Committee

4. Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals

5. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals 3b2

Wahl von Tom Plitz zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats

Tom Plitz ist Chief Executive Officer von Chord Therapeutics SA, einem privat geführten, biopharmazeutischen Unternehmen mit Sitz in Genf, Schweiz. Herr Plitz verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, zuletzt als Chief Scientific Officer bei Wilson Therapeutics, ein Unternehmen, das sich auf seltene Erkrankungen spezialisiert hat. Im April 2018 wurde Wilson Therapeutics für USD 855 Millionen von Alexion Pharmaceuticals übernommen. Seine früheren Aufgaben umfassen leitende Positionen bei Serono, Merck und Shire, wo er in verschiedenen therapeutischen Bereichen tätig war. Dazu zählen neuroinflammatorische und metabolische Indikationen sowie seltene Erkrankungen. Herr Plitz hat an der Technischen Universität München promoviert.