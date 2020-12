SIKA ERWEITERT ZUSAMMENARBEIT MIT US-AMERIKANISCHEM UNTERNEHMEN CIDRA CONCRETE SYSTEMS

Sika erweitert die Zusammenarbeit mit CiDRA Concrete Systems Inc. mit Firmensitz in Eden Prairie, Minnesota, und hat eine Vereinbarung für eine Wachstumsfinanzierung mit Eigenkapital unterzeichnet, ergänzend zu der bestehenden globalen Partnerschaft. CiDRA ist spezialisiert auf digitale IoT-basierte Systeme zur Überwachung der Betoneigenschaften während des Transports. Sika und CiDRA bieten diese Leistung bereits Kunden in den USA und Kanada an – nun folgen auch Betonhersteller in anderen Ländern.

CiDRA Concrete Systems ist ein Marktführer bei digitalen Überwachungs- und Informationssystemen für Betonmischfahrzeuge. Hochpräzise On-Board-Systeme messen die Betonqualität während des Transports von der Betonmischanlage bis zur Baustelle. Kunden in den USA und Kanada nutzen den Service bereits in Form von Datenpaketen, die sie erwerben. So können Betonhersteller über ein cloudbasiertes Datenportal zu jedem Fahrzeug ihrer Flotte in Echtzeit Informationen zur Betonqualität abrufen, wie Verarbeitbarkeit oder Luftmenge.

Sika und CiDRA haben bereits Anfang 2019 eine Partnerschaft zur Einführung dieses Datenservices etabliert. Diese wird nun auf weitere Länder ausgedehnt, damit auch Betonhersteller ausserhalb der USA und Kanadas vom Service profitieren.