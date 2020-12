DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien DIC Asset AG setzt Jahresendspurt am Transaktionsmarkt fort - drei Ankäufe in Höhe von 179 Mio. Euro für Spezialfonds beurkundet 18.12.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIC Asset AG setzt Jahresendspurt am Transaktionsmarkt fort - drei Ankäufe in Höhe von 179 Mio. Euro für Spezialfonds beurkundet

"Magazinhof" in Kassel für 65 Mio. Euro (GIK) angekauft

"Wacker Hof" in Düsseldorf für 75 Mio. Euro (GIK) nach Repositionierung durch DIC

"Galilei" in Mannheim für 39 Mio. Euro (GIK)

Frankfurt am Main, 18. Dezember 2020. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, setzt die starken Akquisitionsaktivitäten im Dezember fort und stellt erneut ihre Transaktionsexpertise auf der eigenen bundesweiten Immobilienplattform unter Beweis. Für bestehende Spezialfonds der Tochtergesellschaft GEG im Drittgeschäft für institutionelle Investoren wurden in den letzten Tagen drei weitere Transaktionen notariell beurkundet. Die Gesamtinvestitionskosten (GIK) für die Immobilien lagen insgesamt bei 179 Mio. Euro.

"Die DIC Asset AG steht für hohe Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Kreativität. Diese Eigenschaften zeigen sich erneut im Jahresendspurt 2020 und der hohen Dynamik, mit der wir weitere Transaktionen bis zum Jahreswechsel planen. Damit stellen wir bereits frühzeitig die Weichen für das Jahr 2021 und steuern mit dynamischem Kurs auf unser kurzfristiges Ziel von 10 Mrd. Euro Assets under Management zu", kommentiert die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG Sonja Wärntges.

Weitere Information zu den Ankäufen

Für einen Infrastrukturimmobilien-Spezialfonds wurde in der Leuschnerstr. 79 in Kassel mit dem "Magazinhof" ein City-Campus mit rund 15.000 qm vermietbarer Fläche in gut angebundener Stadtteillage erworben, der langfristig an drei bonitätsstarke öffentliche Nutzer vollvermietet ist, darunter der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) liegt bei rund 15 Jahren. Die GIK für das Infrastrukturobjekt in der Nähe des ICE-Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe lagen bei 65 Mio. Euro.