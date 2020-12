Sperrfrist: 18.12.2020 06:00

Berlin (ots) - Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg GmbH (FBB) wird bis

2023 nicht in der Lage sein, ihre jährlichen Zins- und Tilgungszahlungen sowie

die Corona-bedingt beantragten Gesellschafterdarlehen in Höhe gut 750 Millionen

Euro aus dem Cashflow der Gesellschaft, den erwirtschafteten Überschüssen, zu

bedienen. Dies ergibt sich aus einer Analyse des Wirtschafts- und Bilanzexperten

Hansrudi Lenz für die Redaktion rbb24 Recherche. Lenz hat Unterlagen der FBB zur

aktuellen Finanzlage ausgewertet, die dem rbb vorliegen. Die Gesellschaft sei

nach aktuellem Stand deshalb auf weitere Kredite angewiesen. Nach dem aktuellen

Insolvenzrecht, so Lenz, bedeutet dies, der FBB drohe die Zahlungsunfähigkeit.

Aus der Analyse ergibt sich außerdem, dass das Eigenkapital der FBB in Höhe von







aktuell 1,1 Milliarden Euro spätestens 2023 aufgezehrt sein wird. Neben der

Verschuldung und den erwartbaren Verlusten in den kommenden Jahren müsse das

Unternehmen außerdem das Anlagevermögens neu bewerten. Dies könne, je nach Höhe

der außerplanmäßigen Abschreibungen, dazu führen, dass das Eigenkapital schon

früher aufgebraucht wird.



Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums beläuft sich der Kapitaldienst der FBB

im Jahr 2020 auf 159 Millionen Euro. Im Jahr 2021 soll der Betrag leicht über

dem Wert von 2020 liegen. Im laufenden Jahr habe die FBB, so die Antwort des

Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des Haushaltsexperten und

Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler (Bündnis 90/Die Grünen) nicht über

einen "Aufschub von Zins- und Tilgungszahlungen verhandelt". Dies sei nach

Angaben der FBB auch nicht beabsichtigt, da eine Veränderung der Zinszahlungen

oder der Tilgungsleistungen "Auswirkungen auf die Bürgschaftsentscheidungen

sowie die Entscheidungen der EU-Kommission" haben würde.



Die Verbindlichkeiten der FBB gegenüber Banken, Kreditinstituten und den

Gesellschaftern liegen derzeit bei 4,1 Milliarden Euro. Neben den Zins- und

Tilgungszahlungen muss das Unternehmen bis 2023 auch die als Corona-Hilfen

beantragten Darlehen zurückzahlen. 2020 hat das Unternehmen Darlehen in Höhe von

gut 750 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie beantragt,

die 2023 fällig werden sollen.



Zur Person: Prof. Hansrudi Lenz ist seit 1995 Inhaber des Lehrstuhls für

Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsprüfungs- Beratungswesen an der Universität

Würzburg



Der Bericht wird Freitag, 18.12.2020 auf https://www.rbb24.de/ (https://eur01.sa

felinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rbb24.de%2F&data=04%7C01%7

Cjuergen.buch%40rbb-online.de%7Cbc2b2559b5f14135cef008d8a28ea307%7Cef042fabe3124

d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C637438080788642988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo

iMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3SQniRo

HTYmBkIFiUj5iEie6ZqptAig2SGKddmaZl68%3D&reserved=0) veröffentlicht.



