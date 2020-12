Noch im März markierte das glänzende Metall bei 11,64 US-Dollar seinen diesjährigen Tiefpunkt, davon erholte sich der Wert jedoch recht schnell, im Sommer zogen die Notierungen dynamisch auf ein Hoch bei 29,86 US-Dollar an. Seit Anfang August war das Metall jedoch am Korrigieren, um 22,00 US-Dollar konnte jedoch eine volatile Stabilisierung eingeleitet werden, die in dieser Woche sogar ein Ende des laufenden Abwärtstrendkanals zur Folge haben könnte. Gelingt es die generierten Gewinne über das Wochenende zu halten, könnte hieraus ein mittelfristiges Kaufsignal hervorgehen und sich für ein Long-Investment anbieten.

Abwärtstrend vorm Ende?!

Grundvoraussetzung für einen Trendwechsel beim Silber-Future ist ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 25,50 US-Dollar. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg zunächst an 27,00 US-Dollar, darüber an 28,27 US-Dollar spürbar an und würde sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Als Zugvehikel kann hierzu beispielsweise auf das zeitlich unbegrenzte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP6C5A zurückgegriffen werden, das bei Zieleinlauf eine Rendite von 50 Prozent ermöglicht. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht höher als 23,80 US-Dollar angesetzt werden. Ein Rückfall in den vorherigen Abwärtstrend mit einem Kursabschlag unter 24,00 US-Dollar würde dagegen äußerst bärische Kursmuster aussenden und könnte für Abschläge in den Bereich von erneut 22,00 US-Dollar sorgen. Spätestens ab 21,00 US-Dollar dürften aber Käufer beherzt zugreifen.