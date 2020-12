FRANKFURT (dpa-AFX) - Am sogenannten "Hexensabbat", dem großen Verfallstag an den Terminbörsen, wird der in dieser Woche bislang sehr starke Dax etwas schwächer erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete knapp eine Stunde vor dem Start in den Freitagshandel ein Minus von 0,09 Prozent auf 13 654 Punkte an.

Damit behält der Index aber sein Rekordhoch von 13 795 Punkten aus dem Februar kurz vor Beginn des Börsencrashs im Auge. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax, der am vergangenen Freitag noch fast unter die runde Marke von 13 000 Zählern gerutscht wäre, eine starke Bilanz von derzeit mehr als vier Prozent Kurszuwachs ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am letzten Handelstag der Woche 0,25 Prozent tiefer starten. Anleger warten nun auf Fortschritte in den Gesprächen über den Brexit, auf ein neues US-Konjunkturpaket und den Start der Impfungen in der Europäischen Union.