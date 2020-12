Brillenkonzern EssilorLuxottica bekommt neue Chefs

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Nach einem Machtkampf beim Brillenkonzern EssilorLuxottica machen die bisherigen Chefs Platz für zwei neue Leute an der Spitze. Nachdem Co-Chef Hubert Sagnières entschieden habe, keine direkte Führungsfunktion mehr einnehmen zu wollen, habe sich auch Konzernchef Leonardo Del Vecchio zum Rücktritt entschieden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. So soll das bei der Fusion verabredete Kräftegleichgewicht zwischen dem italienischen und dem französischen Teil des Konzerns gewahrt werden.

Für den Gründer des italienischen Ray-Ban-Herstellers Del Vecchio übernimmt nun dessen Vertrauter Francesco Milleri die Rolle des Konzernchefs. Stellvertreter wird Paul du Saillant aus dem französischen Konzernteil Essilor, wie EssilorLuxottica weiter mitteilte. Die neue Lösung gilt aber zunächst nur bis zur Hauptversammlung 2021. Luxottica und der Brillenglas-Hersteller Essilor hatten sich vor gut zwei Jahren zusammengeschlossen.