UBS belässt MICHELIN auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Wegen der neuen Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie sei die Pkw-Nachfrage im November wieder zurückgegangen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Reifenherstellern. Der Experte rechnet in den kommenden Quartalen mit steigenden Kosten für die Produzenten aufgrund höherer Materialkosten, dies sollte aber zur Preisstabilität in der Branche beitragen. Generell zieht er Zulieferer den eigentlichen Reifenherstellern vor./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.