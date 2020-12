Efecte Plc - Managers' Transactions - Schneider Nachrichtenquelle: globenewswire | 18.12.2020, 08:30 | 57 | 0 | 0 18.12.2020, 08:30 | Efecte - Managers' Transactions ____________________________________________ Person subject to the notification requirement

Name: Schneider, Peter

Position: Other senior manager

Issuer: Efecte

LEI: 7437005U8P0KDN6RKW34 Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 7437005U8P0KDN6RKW34_20201216160620_21

____________________________________________ Transaction date: 2020-12-15

Venue: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000282868

Nature of the transaction: DISPOSAL Transaction details

(1): Volume: 25 Unit price: 10.7 EUR

(2): Volume: 9 Unit price: 10.7 EUR

(3): Volume: 444 Unit price: 10.7 EUR

(4): Volume: 476 Unit price: 10.7 EUR

(5): Volume: 411 Unit price: 10.7 EUR

(6): Volume: 35 Unit price: 10.7 EUR

(7): Volume: 47 Unit price: 10.5 EUR

(8): Volume: 1 Unit price: 10.5 EUR

(9): Volume: 1 Unit price: 10.5 EUR

(10): Volume: 62 Unit price: 10.5 EUR

(11): Volume: 5 Unit price: 10.5 EUR

(12): Volume: 526 Unit price: 10.5 EUR

(13): Volume: 100 Unit price: 10.5 EUR

(14): Volume: 193 Unit price: 10.5 EUR

(15): Volume: 100 Unit price: 10.5 EUR

(16): Volume: 165 Unit price: 10.5 EUR

(17): Volume: 1 Unit price: 10.5 EUR

(18): Volume: 40 Unit price: 10.5 EUR

(19): Volume: 1 Unit price: 10.5 EUR

(20): Volume: 28 Unit price: 10.5 EUR

(21): Volume: 30 Unit price: 10.5 EUR

(22): Volume: 635 Unit price: 10.7 EUR

(23): Volume: 565 Unit price: 10.7 EUR

(24): Volume: 905 Unit price: 10.5 EUR

(25): Volume: 50 Unit price: 10.5 EUR

(26): Volume: 100 Unit price: 10.5 EUR

(27): Volume: 62 Unit price: 10.5 EUR

(28): Volume: 350 Unit price: 10.5 EUR

(29): Volume: 33 Unit price: 10.5 EUR

(30): Volume: 300 Unit price: 10.7 EUR

(31): Volume: 50 Unit price: 10.7 EUR

(32): Volume: 28 Unit price: 10.7 EUR

(33): Volume: 25 Unit price: 10.7 EUR

(34): Volume: 280 Unit price: 10.7 EUR

(35): Volume: 28 Unit price: 10.7 EUR

(36): Volume: 58 Unit price: 10.7 EUR

(37): Volume: 23 Unit price: 10.6 EUR

(38): Volume: 4 Unit price: 10.6 EUR

(39): Volume: 15 Unit price: 10.6 EUR

(40): Volume: 350 Unit price: 10.6 EUR

(41): Volume: 333 Unit price: 10.6 EUR

(42): Volume: 78 Unit price: 10.6 EUR

(43): Volume: 300 Unit price: 10.6 EUR

(44): Volume: 5 Unit price: 10.6 EUR

(45): Volume: 22 Unit price: 10.6 EUR

(46): Volume: 70 Unit price: 10.6 EUR

(47): Volume: 1 Unit price: 10.6 EUR

(48): Volume: 28 Unit price: 10.6 EUR

(49): Volume: 47 Unit price: 10.6 EUR

(50): Volume: 965 Unit price: 10.6 EUR Seite 2 ► Seite 1 von 2 Efecte Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer