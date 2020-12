In das Wikifolio "Kissigs Nebenwerte Champions" kann endlich richtig investiert werden!

Seit dem Start Mitte August gab es schon einige Höhen und Tiefen an der Börse und auch der "Kurs" des Wikis hat bereits einige Bewegung hinter sich: in der Spitze lag es schon 22,6% im Plus, lag zwischenzeitlich aber auch schon mal mit 1,4% im Minus. Aktueller Stand heute ist ein Zuwachs von 22,6%. Das ist natürlich keine Garantie, dass es immer so weiter geht, aber auf lange Sicht erzielt man mit aussichtsreichen Nebenwerten, den "Hidden Champions" überdurchschnittliche Renditen. Und genau das ist das Ziel meines Wikis!