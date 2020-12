Foto: finanzbusiness Crosslend gibt in der Corona-Krise Analysetool kostenlos an Kreditgeber Nachrichtenquelle: Finanz Business 50 | 0 | 0 18.12.2020, 08:37 | In der Corona-Pandemie will Crosslend Kreditgebern helfen, ihre Lücken bei der Refinanzierung zu schließen - indem es ein Analyse-Tool kostenlos zur Verfügung stellt. Ein willkommener Nebeneffekt ist die Standardisierung von Daten, berichtet COO Marco Hinz im Gespräch mit FinanzBusiness.

