Das war deutlich! Bitcoin hat ein erneutes 1,2 Setup ausgebaut, und der Markt hat das von uns angesprochene korrektive Ziel wie „Arsch auf Eimer“ abgearbeitet.

Im gestrigen Handel können die Bullen dann auf ein neues Zwischenhoch ausbrechen. In weiterer Folge beschleunigt dies die bullische Bewegung und die Bullen machen deutlich, warum wir hier zu Entry Orders im Bereich $20000 geraten hatten.

BTC

Wer diese umgesetzt hat, befindet sich bereits wieder solide 13% im Plus. Es geht wieder Schlag auf Schlag im Bitcoin, und wir sehen nun ein Zwischenhoch in Welle iii in Orange auf uns zukommen. Der Markt kann die Bewegung allerdings noch bis $25000 ohne weiteres ausreizen. Wir müssten dann das Ziel der übergeordnete Welle 1 in Blau entsprechend anpassen.

In Ethereum sind wir erneut long eingestiegen. Zwar ist der Stopp nicht der Kleinste, wir sehen jedoch insgesamt erhebliches Aufholpotenzial in Ethereum. Wenn man die Bewegung mit Bitcoin vergleicht, könnte der Markt vom jetzigen Stand noch geschmeidige 100% machen. Unmittelbar sehen wir als nächsten Ziel die Region von $800 auf uns zukommen.

ETH

Die von uns erwartete größere Korrektur hat sich damit erst einmal erledigt. Wir sind froh jeweils mit Long Positionen (wie auf den Charts verzeichnet) investiert zu sein, hätten jedoch viel lieber günstigere Preise zum Nachkauf bekommen. Jedoch wird auch der jetzige Bull-Run eine heftige Gegenbewegung erleben, so wie jedes Mal davor. Auf was es jetzt zu achten gilt erfahren Sie in unserem aktuellen Trading Webinar. Der Long Trade für ETH wurde heute Mittag per Mail verschickt.

