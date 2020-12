Einem Zeitungsbericht zufolge will Apple die Produktion von iPhones 2021 um fast 30 Prozent hochschrauben. Apple ist am Markt so erfolgreich, dass sich weltweit die Regulierungsbehörden Gedanken machen, wie sie diese Marktmacht einschränken und wieder mehr Wettbewerb zulassen können. So kontrolliert Apple das gesamte Ökosystem vom Gerät zu App Store und Apps. Es können iPhone-Nutzer die Apps nur über den unternehmenseigenen Appstore herunterladen. Dort entscheidet Apple allein, wer was zu welchen Konditionen anbieten darf. In vielen Fällen behält der High-Tech-Riese aus Cupertino 30 Prozent vom Verkaufspreis ein. Dies alles zeigt, dass Apple genau weiß, wie es den Markt abschöpft. Es ist nicht gesagt, dass potenzielle Eingriffe der Regulierungsbehörden Apples Einnahmen schmälern. In naher Zukunft wird Apple das machen, was der Konzern am besten kann, nämlich Geld verdienen und Dividenden zahlen.

.

Zum Chart

.

Trotz der schon erreichten Unternehmensgröße glückt es Apple immer wieder, weiter zu wachsen, Somit sind die Aktionäre auch gewillt, höhere Multiples zu akzeptieren. Gemessen vom Tief Mitte März konnte das Papier in der Spitze (2. September) gar 161 % zulegen. Das erwartete KGV 20/21 liegt in Folge dessen bei 32. Doch die Apple-Bäume wachsen auch nicht ungebremst in den Himmel. Ab dem 2- September mündet der Kursverlauf in eine Konsolidierungsphase in Form eines Dreiecks. Die guten Quartalszahlen zum Q4 verhinderten ein signifikantes Abrutschen des Aktienkurses unter das Supportlevel von 108,14 US-Dollar. Das Wachstumspotential ist gegeben und wird zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert. Im Lichte der zu erwartenden Stimulus-Pakete seitens der Regierungen rund um den Globus ist eine Orientierung auf fallende Kurse nicht ratsam. Die Dreiecksformation wurde lehrbuchmäßig nach oben verlassen und der Kurs geht weiter in Richtung All Time High bei

137,63 US-Dollar

.

Der ausgewählte Call (Basispreis 130 US-Dollar) mit der WKN JC663W weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 38 % auf. Hier ist die Nervosität der Marktakteure wieder etwas abgeklungen.