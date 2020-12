Marktkommentar: S&P 500 und EURUSD korrigieren

Die erneuten Spannungen zwischen den USA und China sorgten am Freitag in Asien und an den Terminmärkten für schlechte Stimmung.

Der Future für den S&P 500 zog sich von seinem Rekordhoch zurück und fiel im Stunden-Chart kurzzeitig unter das untere Bollinger Band bei 3.700 Punkten. Reuters berichtete, dass die USA sich darauf vorbereiten, den Chip-Hersteller SMIC und Dutzende andere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen. In Washington wird auch weiterhin um ein überparteiliches Konjunkturprogramm verhandelt. Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, sagte, dass ein Deal „in greifbarer Nähe zu sein scheint” und die Gespräche sich bis ins Wochenende hinziehen könnten.

EURUSD war am Freitag von der Risikoaversion betroffen und gab heute Nacht kurzzeitig bis auf 1,2238 nach. Am Donnerstag stieg das Paar für einen vierten Handelstag in Folge. Die Aufwärtsbewegung gewann gestern nochmals an Dynamik und brachte den Kurs am Abend bis auf 1,2267. Der heutige Rückgang ist vorerst als korrektive Bewegung zu sehen. Händler sollten auf die Entwicklung an den Aktienmärkten und die politischen Schlagzeilen zu einem möglichen Brexit-Deal und den Verhandlungen über das US-Konjunkturpaket achten.

Der Future für den DE30 gab am Freitag im vorbörslichen Handel nach und testete die Marke von 13.600 Punkten. Am Mittwoch tat sich der Index schwer, den Bereich um die 13.700 Punkte zu durchbrechen. Seit der europäischen Eröffnung hatten die Bullen versucht, den Widerstand zu überwunden, um die Rally in Richtung des weniger als 1% entfernten Allzeithochs fortzusetzen. Das Ausbruchsniveau vom Dienstag bei 13.440 Punkten stellt die wichtigste Unterstützungszone dar.



