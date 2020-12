Hat der Gold-Silbersektor die Trendwende eingeläutet? Unter dieser Frage steht die derzeitige Entwicklung.

Hat der Gold-Silbersektor die Trendwende eingeläutet? Unter dieser Frage steht die derzeitige Entwicklung. Nach der Konsolidierung / Korrektur der Vorwochen haben Gold und Silber neue Kraft geschöpft. Die Rückkehr von Gold über die 1.850 US-Dollar stimmt hoffnungsvoll. Gleiches gilt für das Comeback von Silber oberhalb der 25,0 US-Dollar-Marke. Das blieb auch nicht ohne Wirkung auf die Kursentwicklung der Produzentenaktien…

Kommen wir auf Yamana Gold zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 24.11. hieß es noch „[…] Die fortgesetzte Schwäche des Goldpreises hat den Produzentenaktien weiter zugesetzt. Das Chartbild bei Yamana Gold hat sich mit dem Bruch der 5,3 US-Dollar eingetrübt. Der Bereich von 5,0 US-Dollar kommt nun bereits in Reichweite. Sollte es auch darunter gehen, würde das Verkaufssignal, das sich mit dem Rücksetzer unter die 5,3 US-Dollar installierte, bestätigt werden und so weitere Relevanz erlangen. Aus bullischer Sicht sollte dieses Szenario unbedingt vermieden werden, würde es doch womöglich weitere Abgaben in Richtung 4,6 US-Dollar provozieren und zudem das ganze Thema Top-Bildung voranbringen. Insofern wäre ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 5,7 / 5,8 US-Dollar „wünschenswert“. Das würde die aktuell prekäre Situation deutlich entspannen.“



In der Folgezeit entwickelte sich ein zähes Ringen um die 5,0 US-Dollar und damit auch um den Verbleib oberhalb der 200-Tage-Linie. Im Großen und Ganzen gelang es Yamana Gold, die Zone zu verteidigen, auch wenn es mitunter brenzlige Situationen zu überstehen gab.

Die aufziehende Erholung bei Gold und Silber hat auch der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Beine gemacht. Mit den 5,3 US-Dollar wurde ein erster wichtiger Widerstandsbereich zurückerobert. Nun steht der Widerstandsbereich um 5,8 US-Dollar im Fokus. Ein signifikanter Sprung über diese Hürde würde den Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends (rot) forcieren und die Tür in Richtung 6,4+ US-Dollar öffnen. In diesem Kursbereich bildete die Aktie im September dieses Jahres ein veritables Widerstandscluster aus.

Kurzum. Die Erholung bei Gold und Silber hat wieder Schwung in die Kursentwicklung des kanadischen Goldproduzenten gebracht. Aktuell zeigt die Aktie einen vielversprechenden Versuch, sich des Widerstands bei 5,8 US-Dollar samt Abwärtstrend zu entledigen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein wäre die Rückeroberung der 6,4+ US-Dollar. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 5,3 US-Dollar begrenzt. Der Bereich von 5,0 US-Dollar hat nun eine zentrale Bedeutung als Unterstützung und sollte tunlichst nicht unterschritten werden.