Daimler - Trendkanal hält, Abprall nach unten? Eine Short-Position wurde im Bereich von 58,60 Euro und bietet sich weiterhin an der oberen Trendkanalbegrenzung an. Das Kursziel ist im Bereich des 10er-EMA zu sehen, wo Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend in der Regel auslaufen. Im Bereich des …