Einen veritablen Zwischensprint legt derzeit die Aktie des kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver hin. Aus einer starken charttechnischen Formation heraus und angetrieben von der Erholung des Silberpreises gelang es First Majestic Silver zuletzt, wichtiges Terrain zurückzuerobern.

Kommen wir auf First Majestic Silver zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 24.11. hieß es unter anderem „[…] Der Aktienkurs reagierte zunächst positiv auf die Zahlen und jagte noch einmal über die 15,0 CAD. Dass die Daten jedoch nicht signifikant auf den Aktienkurs durchschlagen konnten, dürfte zum einen an der Konsolidierung bei Gold und Silber gelegen haben, zum anderen dürfte aber auch der immer noch schwelende Steuerstreit der mexikanischen Tochter mit den Steuerbehörden des Landes eine Rolle spielen. Dieser Streit schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Kursverlauf. Kurzum. Die Aktie steuert nun den eminent wichtigen Unterstützungsbereich 12,5 CAD an. Einen Bruch gilt es, mit Blick auf dessen Relevanz aus charttechnischer Sicht unbedingt zu verhindern. Sollte es dennoch dazu kommen, stünde mit dem Bereich von 11,4 CAD die nächste potentielle Unterstützung parat. Auf der Oberseite würde die Rückeroberung der 15,0 CAD die Lage entspannen.“



Letztendlich gelang es der Aktie, im Bereich von 12,5 CAD Halt zu finden. Damit nahm ein potentieller Doppelboden Form an. Gleichzeitig vermied es die Aktie, signifikant unter die 200-Tage-Linie abzutauchen.

Die Erholung bei Silber befeuerte auch die Erholung der Aktie. First Majestic Silver konnte sich von den 12,5 CAD lösen und eroberte auch die 15,0 CAD zurück. Aktuell nimmt die Aktie den Bereich von 16,5 CAD und damit ein weiteres, stark ausgebautes Widerstandscluster ins Visier. Ein erfolgreicher Ausbruch würde aus charttechnischer Sicht die Tür in Richtung 52-Wochen-Hochs (19,3 CAD) öffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 15,0 CAD begrenzt. Sollte es hingegen unter die 12,5 CAD gehen, ist eine Neubewertung der Lage unumgänglich.