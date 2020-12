Hybrid-Optiker SuperVista AG mit Rekordumsatz in 2020: Wachstum gegen den Branchentrend - Profitables Umsatzwachstum auf 130 Mio. bis 135 Mio. Euro stärker als erwartet - Digitalisiertes Geschäftsmodell zahlt sich auch für stationäre Partner-Optiker aus - Wachstum soll in 2021 und darüber noch beschleunigt werden



Berlin, 18.12.2020 - Nach einer erfreulichen Geschäftsentwicklung bis Ende November steht fest: Die SuperVista AG, Hybrid-Optiker mit der Marke "brillen.de" und der Lizenzmarke "STEINER-Vision", hat im Jahr 2020 den Wachstumskurs fortgesetzt und einen Rekordumsatz erzielt. Der Jahresumsatz wird zwischen 130 Mio. und 135 Mio. Euro liegen. Damit wird SuperVista trotz der Corona-bedingten Herausforderungen und gegen den Branchentrend zweistellig wachsen (Umsatz 2019: 118,6 Mio. Euro) und die eigenen Erwartungen übertreffen. Auch das Ergebnis wird erneut positiv sein. Die deutsche Optiker-Branche erwartet im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang.

"Digitalisierung und direkter Zugriff auf die komplette Wertschöpfungskette von der Brillen-Produktion über das Online-Marketing bis in die Service-Hubs sind ganz wesentliche Bestandsteile unseres Geschäftsmodells. Durch sie sind wir bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen", sagt CEO Matthias Kamppeter. "Gemeinsam mit unseren Partner-Optikern haben wir die Corona-bedingten Herausforderungen bewältigt, Innovationen eingeführt und umfangreiche Hygiene-Konzepte umgesetzt. Beispielweise laufen Sehtest, Anpassung und Bezahlung komplett kontaktlos ab. Davon werden wir auch in Zukunft profitieren."

Brillenverkäufe bereits kurz nach dem Lock-Down im Frühjahr über Vorjahresniveau

Das Geschäftsmodell von SuperVista ist mit der Verschmelzung von online und stationär effizient und bietet gerade in Corona-Zeiten Vorteile: Kunden werden online informiert und gewonnen. Sie wählen über die Internetseite der Gruppe - in Deutschland brillen.de - ihren Wunschtermin für eine persönliche Beratung vor Ort beim nächstgelegenen Augenoptik-Fachgeschäft, die als Service-Hubs fungieren. So wurden während des ersten Lock-Downs im Frühjahr Kundentermine gesammelt, der Kundenstrom in der Filiale nach Wiedereröffnung gesteuert und der Mindestabstand gewährleistet. Mit Erfolg: Bereits kurz nach dem Ende des Lock-Downs lagen die Brillenverkäufe wieder über dem Vorjahresniveau. Eine ähnliche Entwicklung erwartet SuperVista auch derzeit.