BRÜSSEL (dpa-AFX) - Für die Verhandlungen mit Großbritannien bleiben aus Sicht des EU-Unterhändlers Michel Barnier nur noch "einige Stunden", wenn ein Brexit-Handelspakt noch rechtzeitig zum 1. Januar in Kraft treten soll. "Wir sind am Moment der Wahrheit", sagte Barnier am Freitag in Europaparlament. Die Chance für ein Abkommen sei da, aber der Pfad dorthin sei sehr schmal.

An diesem Freitag werde er mit dem britischen Unterhändler David Frost "einen letzten Versuch" unternehmen, eine Einigung zu finden, vor allem im Fischereistreit. "Wir sind nicht sicher, ob wir das schaffen, wenn nicht jeder sich wirklich und konkret um einen Kompromiss bemüht", sagte Barnier.