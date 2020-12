---------------------------------------------------------------------------

IMMOFINANZ erweitert krisenresistentes STOP SHOP Portfolio um acht Immobilien auf 98 Standorte



* Ankauf von acht Retail Parks in Österreich, Serbien, Tschechien und Kroatien



* Position als führender Retail Park Betreiber Europas soll durch weitere Zukäufe und Eigenentwicklungen auf rund 140 Standorte weiter gestärkt werden



Die IMMOFINANZ setzt die Expansion ihrer erfolgreichen Retail Park Marke STOP SHOP wie angekündigt fort und erweitert das Portfolio kurz vor Jahresende um acht Standorte. So werden sechs voll vermietete Retail Parks in Serbien und Tschechien mit einer vermietbaren Fläche von rund 43.000 m² erworben. Verkäufer ist der auf Fachmarktzentren spezialisierte belgische Investor Mitiska REIM. Außerdem hat die IMMOFINANZ im 4. Quartal 2020 den Zukauf eines ebenfalls voll vermieteten Fachmarktzentrums in Voitsberg, mit einer Fläche von rund 5.500 m² abgeschlossen. In Kroatien wird das Portfolio um eine Immobilie in der Stadt Ludbreg ergänzt. Die erwarteten jährlichen Mieterlöse der neu erworbenen Immobilien belaufen sich auf rund EUR 5,7 Mio. Die Bruttorenditen betragen je Immobilie bis zu 8,9% etwa in Serbien. Mit durchschnittlich 7,7% rentieren die neu erworbenen Retail Parks über dem Schnitt des STOP SHOP Portfolios von 7,4% per Q3 2020.

Das STOP SHOP Portfolio der IMMOFINANZ wächst damit auf 98 Standorte in neun Ländern mit einer vermietbaren Fläche von rund 720.000 m² und einem Buchwert von rund EUR 1 Milliarde. Weitere Ankäufe sowie Eigenentwicklungen werden aktuell bereits bearbeitet.



"Unsere STOP SHOPs sind ein kosteneffizientes, sehr gut rentierendes und krisenresistentes Retail-Format. Der hohe Standardisierungsgrad ermöglicht attraktive Miet- und Betriebskosten für unsere Mieter. Zudem konzentrieren wir uns auf kostengünstige Produkte des Convenience-Segments, die auch in einem wirtschaftlich schwierigeren Umfeld von den Konsumenten gerne nachgefragt werden. Das bewährt sich jetzt während der Covid-19-Pandemie. So konnten wir nach Beendigung des ersten Lockdowns sehr rasch eine Erholung der Besucherzahlen beobachten. Vom steigenden Preisbewusstsein der Kunden profitieren zudem vor allem Diskont-Anbieter", erklärt Dietmar Reindl, COO der IMMOFINANZ. "Mittelfristig wollen wir auf 140 STOP SHOP Standorte wachsen. Dabei haben wir unsere Märkte in CEE und in Südosteuropa sowie in Österreich und selektiv den Markteintritt in weiteren westeuropäischen Staaten im Visier."