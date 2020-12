Ausblick: 2021 festigt sich der Regimewechsel an den Anleihenmärkten

Während die Anleihenmärkte zwischen 2009 und 2019 von der Dominanz der Geldpolitik lebten, wird 2020 das entscheidende Jahr gewesen sein, das ein echtes kooperierendes Modell zwischen Fiskal- und Geldpolitik vorangetrieben hat. Dies bedeutet nach Ansicht von Peter De Coensel, Chef-Anleihenstratege bei DPAM, dass die offiziellen Leitzinsen mittelfristig auf dem aktuellen Niveau oder niedriger bleiben werden. Er begründet dies mit dem Konsens der Markterwartungen in Bezug auf das zukünftige Handeln der Notenbanken. Demnach wird z.B. die FED die Leitzinsen im ersten Halbjahr 2024 ein erstes Mal straffen. Aber noch interessanter ist, dass uns der Pfad der Leitzinsen selbst bis zum Ende dieses Jahrzehnts nur auf 1,50% führen wird. In Europa wird er sogar noch langwieriger sein. Die Märkte sagen voraus, dass die Einlagenfazilität, die derzeit bei -50 Basispunkten liegt, bis Ende 2025, Anfang 2026 in Richtung -40 Basispunkte steigen wird. Wir könnten es somit bis 2029-2030 gerade mal auf 0,00% schaffen.

Da temporäre Programme der Notenbanken mittlerweile zu permanenten Programmen geworden sind, werden die Zentralbankbilanzen weiter wachsen. Das Unkonventionelle ist zum Konventionellen geworden. Die Zentralbanken erwerben im Laufe der Zeit immer mehr des ausstehenden Bestands an Staats- und Unternehmensanleihen. Der Streubesitz sinkt immer weiter, die freien Märkte haben aufgegeben. 10-jährige Bundesanleihen und sogar 10-jährige US-Treasuries erleiden ein ähnliches Schicksal wie japanische 10-jährige Staatsanleihen seit dem Beginn des massiven Kaufprogramms der Bank of Japan bereits im Jahr 2016. Aktuell liegt der 5-Jahres-Forward 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bei -0,27%. Für US-Treasuries liegt dieser Wert bei 1,72%. Wenn wir heute in 10-jährige Bundesanleihen oder Treasuries investieren, ist der Gesamtertrag solange in Ordnung, wie diese Renditen bis Dezember 2025 unter den zuvor genannten Niveaus bleiben.

Pessimismus ist bei Staatsanleihen unangebracht