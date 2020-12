ROUNDUP FC Bayern verbucht in Corona-Krise Gewinn - Weiter schwierige Zeiten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.12.2020, 10:13 | 56 | 0 | 0 18.12.2020, 10:13 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat in der sportlich herausragenden Triple-Saison wegen der Corona-Krise erwartungsgemäß deutlich weniger verdient, aber trotzdem noch einen Gewinn verbucht. In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten für die Fußball-Bundesliga sanken die Einnahmen nach dem Rekordergebnis zwölf Monate zuvor im Geschäftsjahr 2019/20 auf 698 Millionen, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 9,8 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Umsatz noch 750,4 Millionen Euro betragen, der Jahresüberschuss belief sich auf 52,5 Millionen Euro. Der finanzkräftigste Bundesligaclub bewertete das Jahresergebnis angesichts der Einbußen durch die Corona-Pandemie "sogar positiv". Schlechter werden die Zahlen wohl im laufenden Geschäftsjahr. Dieses werde "deutlich stärker betroffen sein. Denn wenn wir nun die komplette Saison ohne Zuschauer spielen müssen, reden wir von Umsatzeinschlägen im Konzern von eher 150 Millionen als 100 Millionen Euro, das sind 20 Prozent des Umsatzes", sagte Finanzchef Jan-Christian Dreesen schon zuvor im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). In der Saison 2019/2020 habe der FC Bayern ungefähr 55 Millionen des geplanten Umsatzes verloren, beim Gewinn waren es rund 40 Millionen Euro weniger, da seit dem 8. März vor leeren Rängen gespielt werde, erklärte Dreesen. Durch einen zeitweiligen Gehaltsverzicht von Spielern sowie Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in Höhe von 20 Prozent konnte ein Teil der Mindereinnahmen aufgefangen werden. Dass der FC Bayern trotz der schwierigen Rahmenbedingungen einen Gewinn erzielen konnte, lag nach Ansicht von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge "nicht zuletzt" an den sportlichen Erfolgen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick holte zum zweiten Mal nach 2013 das Triple aus Champions-League-Triumph, deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal-Sieg. "Die Corona-Pandemie war für den gesamten Fußball in der Saison 2019/20 eine große Belastung. Das betraf natürlich auch den FC Bayern", wurde Rummenigge in der Mitteilung zitiert./clu/DP/stw



