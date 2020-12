Das Direktorium der OeNB hat - diesen Vorgaben folgend - in der 2. Vergabesitzung 2020 die Finanzierung nachstehender 25 Forschungsprojekte (82 Anträge) mit rd. 4,7 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:



ANGEL, Stefan (Wirtschaftsuniversität Wien): Privatkonkurse in Österreich

BÖHME, Rainer (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck): Privatheit im Kontext der Geldfunktionen von Digitalgeld

CAHEN-FOUROT, Louison (Wirtschaftsuniversität Wien): Übergangsrisiken Management in Geldpolitik und Finanzregulierung und Stabilität des Wachstumsregimes

FINK, Marcel (Institut für Höhere Studien): Dualisierung des Arbeitsmarktes, Präferenzen zu Sozialpolitik und wirtschaftlichen Krisen

GANGL, Katharina (Institut für Höhere Studien): Die optimale Gestaltung von Finanzberatung

GASTEIGER, Emanuel (Technische Universität Wien): Sollten Zentralbanken ihr Inflation Targeting ändern, wenn die Agenten begrenzt rational sind?

GROSCH, Kerstin (Institut für Höhere Studien): Effekte des sozialen Umfelds (Peers) auf das Sparverhalten von Jugendlichen HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien): Ökonometrie systemischen Risikos:

Inferenz, Modellvergleiche und Netzwerkabhängigkeiten KARTAL, Melis (Wirtschaftsuniversität Wien): Ein ökonomisches Modell über Falschnachrichten

LITSCHKA, Michael (Fachhochschule St. Pölten): Governance offener Daten und digitaler Plattformen? Regulierungsfragen bei Internetunternehmen

MATTES, Johannes (Österreichische Akademie der Wissenschaften): Wissen - Ökonomie - Öffentlichkeit: Wissenschaftlich-wirtschaftliche Gesellschaft in Wien (1850-1925)

MIERNICKI, Martin (Universität Wien): Rechtsrahmen für Central Bank Digital Currencies in Österreich