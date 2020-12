Mads Nipper ab 1. Januar 2021 neuer CEO von Ørsted

Fredericia/Hamburg (ots) - Ab dem 1. Januar 2021 wird Mads Nipper seine Rolle

als neuer CEO und Group President von Ørsted einnehmen. Die Ernennung Nippers

zum neuen CEO erfolgte Anfang September 2020. Bereits im Juni dieses Jahres

hatte der scheidende CEO Henrik Poulsen die Entscheidung bekanntgegeben, sein

Mandat bis spätestens 31. Januar 2021 niederzulegen.



Mads Nipper ist bis zum 31. Dezember 2020 in seiner Position als CEO und Group

President des Unternehmens Grundfos tätig. Hier hat er bereits eine klare

Nachhaltigkeitsvision verfolgt und eine äußerst erfolgreiche Transformation des

Unternehmens geleitet - einhergehend mit profitablen Geschäftsergebnissen. Sein

Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wird er auch bei Ørsted fortführen und die

grüne Agenda des Unternehmens weiter voranbringen. Nipper verfügt über eine

umfangreiche Erfahrung und Erfolgsbilanz bei der Führung globaler Unternehmen.





Nipper übernimmt die Führung bei Ørsted nach einer radikalen Zeit des Wandels imUnternehmen: von einem CO2-intensiven Energieversorger zu einem Pionier imBereich der Erneuerbaren. Als Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergiehat Ørsted die eigenen CO2-Emissionen seit 2006 um 86 Prozent reduzieren können.Bis 2025 will Ørsted bei der Energieproduktion und beim Betrieb der eigenenAnlagen klimaneutral sein. Dafür wird das Unternehmen bis 2023 aus derEnergieproduktion durch Kohlekraft aussteigen. Bereits im Jahr 2017 hat sichØrsted vom Öl- und Gasgeschäft getrennt. Heute beliefert Ørsted weltweitumgerechnet über 6,5 Mio. Haushalte mit sauberem Strom aus erneuerbarenEnergien. Im Dezember 2020 wurde Ørsted aufgrund dieses Wandels mit demDeutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen ausgezeichnet.Der 54 Jahre alte Däne wurde 1966 im süddänischen Skagen geboren. Er besitzteinen Studienabschluss als Master of Science in International Business von derAarhus School of Business. Nipper ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.