72 700 höchst Pflegebedürftige wurden Ende 2019 allein durch Angehörige zu Hause versorgt

Wiesbaden (ots) - Insgesamt wurden mehr als die Hälfte (51,3 %) aller

Pflegebedürftigen in Deutschland allein durch Angehörige versorgt



Sich auf wenige Kontakte beschränken, Hygienemaßnahmen einhalten und generell

eine erhöhte Sorge füreinander an den Tag legen - die Maßnahmen zur Eindämmung

der Corona-Pandemie fordern die Menschen im Alltag. Besonders hart trifft es

Risikogruppen, darunter auch Pflegebedürftige und deren Angehörige - nicht nur

in Pflegeheimen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden Ende

2019 hierzulande 2,1 Millionen Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 und damit mehr

als die Hälfte aller 4,1 Millionen Pflegebedürftigen (51,3 %) allein durch

Angehörige zu Hause versorgt. 72 700 von ihnen hatten den höchsten Pflegegrad

(5) und wiesen damit schwerste Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen

an die pflegerische Versorgung auf.



In Baden-Württemberg (55,3 %), Hessen (55,1 %) und Nordrhein-Westfalen (54,0 %)

lag der Anteil der Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis 5, die ausschließlich

durch Angehörige versorgt wurden, am höchsten. Am niedrigsten lag der Anteil in

Sachsen-Anhalt (42,9 %), Schleswig-Holstein (43,2 %) und Hamburg (44,7 %).









Je schwerer die Beeinträchtigungen der Pflegebedürftigen, desto häufiger

übernehmen ambulante Pflegedienste - zumindest teilweise - deren Versorgung. Zum

Jahresende 2019 versorgten 14 700 ambulante Dienste 983 000 Pflegebedürftige mit

Pflegegrad 1 bis 5 in Deutschland. Die ambulanten Pflegedienste beschäftigen

hierzulande zuletzt 421 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit steigendem

Pflegegrad nimmt auch der Anteil zu, den Pflegedienste an der Versorgung zu

Hause erbringen: Von 27,6 % bei Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis hin zu

37,9 % bei Menschen mit Pflegegrad 5 (Pflegegrad 3: 31,0 %, Pflegegrad 4: 34,9

%).



Insgesamt wurden vier von fünf Pflegebedürftigen (3,31 Millionen) zu Hause

versorgt. In Brandenburg lag der Anteil der zu Hause versorgten

Pflegebedürftigen mit 83,9 % am höchsten. Ähnlich hoch war er in

Nordrhein-Westfalen (82,5 %) und Bremen (82,1 %). Schleswig-Holstein (73,1 %),

Bayern (76,6 %) und Sachsen-Anhalt (77,6 %) wiesen bundesweit den niedrigsten

Anteil auf. Die Zahl der zu Hause versorgten Pflegebedürftigen (Pflegegrad 1 bis

5) stieg im Vergleich zur letzten Erhebung 2017 im bundesweiten Durchschnitt um

27 %. Hier zeigen sich auch Effekte des zum 1. Januar 2017 neu eingeführten

weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs.



Pflege zu Hause wird mit zunehmendem Alter der Betroffenen immer schwieriger



Pflegende Angehörige und pflegebedürftige Personen sind Individuen mit ganz



