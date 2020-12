Aetina kündigt neue Multi-Display-Serie für die nächste Generation der Bildverarbeitung an

Aetina ist bestrebt, Kunden eine Lösung für eine schnelle Inbetriebnahme zu bieten, und sie arbeiten ständig an Optimierungen ihrer Lösungen. Unter den vorgestellten Produkten ist eine x6 Multi-Display-Grafikkarte mit dem bisher größten 6 GB GDDR6-Grafikpufferspeicher. Die neueste Version der Grafikkarte kann unabhängig voneinander an 6 Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 11520*4320 und einem 4K-Videoausgang angeschlossen werden.

TAIPEI, 18. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die auf GPU Anwendungen spezialisierte Aetina Corporation, hat ihre brandneue Serie von Multi-Display-Lösungen vorgestellt. Zu den vorgestellten Produkten gehören die Serien Multi Displays Savant (MDS) und Multi Monitors Marvel (M3). Die erstere ist eine neue Grafikkarte - das Spezialgebiet von Aetina. Letztere enthält eine M3 Box, mit der eine Ultra HD-Videowand auf 4-16 Displays erweitert werden kann, sowie den M3 Player, einen All-in-One-Controller, in dem Hardware und Software integriert sind.

Die M3-Serie wurde entwickelt, um das Anschließen einer großen Anzahl von Bildschirmen in der Videowandindustrie zu ermöglichen. Die M3 Box ist die Splitterbox, für den Anschluss an DP und HDMI. Es handelt sich um eine einfach zu bedienende Lösung, und es ist kein Treiber erforderlich, sie ist Plug-in und Play. Sie ist mit einer EDID-Funktion und einer präzisen 1:1-Pixel-zu-Pixel-Ausgabequalität für eine perfekte Videowiedergabe ausgestattet, die sich für die Anwendung in Multi-Access-Überwachungssystemen eignet. Durch ihre Kompatibilität mit NVIDIA-, AMD- und Intel-GPUs ist die M3-Box äußerst flexibel.

Der M3-Player, der mit diskreten GPUs eingesetzt werden kann, unterstützt die D3D-Engine und liefert 8K-Video. Er sendet ohne Verzögerung spektakuläre Bilderlebnisse. Die Videowand-Konstruktion des M3 Players hat eine Auflösung von bis zu 16K. Darüber hinaus unterstützt dieser All-in-one-Player mit integrierter Software verschiedene Videowiedergabefunktionen und 3D Visual Procession, wodurch sich eine qualitativ hochwertige und hocheffiziente Videowiedergabe ergibt. Es fügt einen interaktiven Prozess zu der innovativen kommerziellen Lösung hinzu und macht das Material schnell einsatzbereit.

Die Aetina Multi-Display-Serie bietet die überlegene Stärke der aktuellen GPUs mit der besten Bildqualität ihrer Klasse. Sie unterstützt Unternehmen bei der professionellen und attraktiven Bereitstellung von Inhalten und bietet eine außergewöhnlich langlebige Lösung der nächsten Generation.