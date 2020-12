Kann die BASF-Aktie das aus charttechnischer Sicht mögliche Kursziel bei 74,54 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte bei der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) der nächste Kursschub bevorstehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die BASF-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 37,35 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte sie zunächst auf 58,40 EUR und schwenkte danach in eine Seitwärtsbewegung ein. Ende Oktober drohte der Wert kurzzeitig, aus dieser Bewegung nach unten rauszufallen. Er notierte an drei Handelstagen hintereinander im Tagesverlauf unter Unterstützung bei 46,59 EUR. Danach drehte er stark nach oben und durchbrach am 24. November den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2018. Inzwischen hat sich die Aktie deutlich von diesem Trend nach oben abgesetzt und notierte in der Spitze bereits bei 65,61 EUR.