HWA AG: Ulrich Fritz scheidet aus dem Vorstand aus



Affalterbach, 18. Dezember 2020 - Ulrich Fritz, CEO und Vorstandsvorsitzender der HWA AG, scheidet mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen aus. Darauf haben sich der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende heute geeinigt. Ulrich Fritz gehörte dem Vorstand der Gesellschaft seit Ende 2013 an und agierte ab dem Jahr 2016 als Vorstandsvorsitzender der HWA AG. Die Aufgaben von Herrn Fritz werden bis auf weiteres von dem verbleibenden Vorstandsmitglied Martin Marx übernommen. Der Aufsichtsrat bedankt sich ausdrücklich bei Herrn Fritz für seine Tätigkeit bei der HWA AG und wünscht ihm persönlich und beruflich für die weitere Zukunft alles Gute.



Ansprechpartner:



Investor Relations

HWA AG

Marc Schimmelpfennig

Benzstraße 8

71563 Affalterbach

Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279

Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111

ir@hwaag.com

www.hwaag.com



Unternehmensprofil HWA AG:



Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt heute rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.



