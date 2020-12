Consus Real Estate AG: S&P Ratings stuft Consus auf 'BB-' herauf, Ausblick stabil

Consus Real Estate AG ("Consus"): S&P Global Ratings (S&P) hat das Rating der Consus auf 'BB-' und die Senior Secured Notes auf 'B+' heraufgestuft. Der Ausblick bleibt stabil.

Das Rating-Upgrade spiegelt die Einschätzung von S&P wider, dass das Kreditprofil von Consus durch seine strategische Bedeutung für die Muttergesellschaft Adler Group. S.A. verbessert wird. S&P sieht in der Landbank von Consus eine strategische Plattform, um das zukünftige Wachstum von Adler voranzutreiben und mittel- bis langfristig hauptsächlich Wohnimmobilien in Deutschland für den eigenen Bestand zu entwickeln.

Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass Consus weiterhin von den günstigen Fundamentaldaten des deutschen Wohnimmobilienmarktes und der starken Nachfrage profitieren kann.

Kontakt:

Investor Relations

investors@consus.ag

+49 30 965 357 90 264

Über die Consus Real Estate AG

Die Consus Real Estate AG ("Consus"), mit Hauptsitz in Berlin, ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. September 2020 einen Bruttoentwicklungswert (GDV) von 10,6 Mrd. Euro. Der GDV beträgt pro-forma für die im Mai 2020 vermeldeten Transaktionen 8,6 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften Consus RE GmbH und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

