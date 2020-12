TLG IMMOBILIEN AG SCHLIESST BAUMASSNAHMEN FÜR DAS BÜROOBJEKT NEO IN DRESDEN ERFOLGREICH AB

Berlin, 18 December 2020 - TLG IMMOBILIEN AG (the "Company" and together with its subsidiaries "TLG") hat die Baumaßnahmen für das Büroobjekt NEO im Dresdener Stadtteil Neustadt erfolgreich abgeschlossen, nachdem das Unternehmen Mitte 2019 die Baugenehmigung erhalten hat. Derzeit erfolgt die Abnahme und TLG erwartet, dass das Büro im Januar planmäßig eröffnet wird. Das Büroobjekt, welches über rd. 15.000 m² Mietfläche verfügt, ist bereits zu ca. 70% für durchschnittlich 10 Jahre an ein internationales Blue-Chip Unternehmen und an eine bundeseigene Gesellschaft vermietet. Für die verbleibenden ca. 30% befindet sich TLG derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen.

ÜBER DAS PROJEKT "NEO"

NEO steht für Neustadt, Effizienz & Offices in exzellenter Lage. Geschaffen wurden insgesamt rd. 15.000 m² Mietfläche, zertifiziert nach dem LEED Gold-Standard für ökologisches Bauen, sowie 132 Pkw-Stellplätze. Das Büroobjekt in der Großenhainer Straße 5-7, 01097 Dresden liegt in der Dresdner Neustadt in Fußnähe zum Bahnhof Neustadt und bietet sehr gute Anbindung an die Autobahn A4 sowie Straßenbahn.

Mit seiner modernen und zeitlosen Architektur fügt sich das Ensemble perfekt in die Umgebungsbebauung ein. In dem multitenant-fähigen Bürogebäude können alle klassischen aber auch modernen Bürokonzepte realisiert werden.

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25 Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. Das Portfolio umfasst überwiegend Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus. Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten eine hohe lokale Marktexpertise. Im Jahr 2020 fusionierte TLG mit Aroundtown SA (AT1), welcher der Mehrheitsaktionär von TLG ist.

