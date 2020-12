APA ots news: FMA-Bericht 2020 zur Lage der Versicherungswirtschaff: COVID-19-Krise verschärft die Herausforderungen durch das Niedrigzinsumfeld

Wien (APA-ots) - "Das Niedrigzinsumfeld ist nach wie vor die wohl größte Herausforderung für die österreichische Versicherungswirtschaft," bringt der Vorstand der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Helmut Ettl und Eduard Müller, den heute veröffentlichten "Bericht der FMA 2020 zur Lage der österreichischen Versicherungswirtschaft" auf den Punkt: "Die niedrigen Zinsen führen zu höheren Verbindlichkeiten, drücken auf die Solvabilitätsquoten und haben Ertragsrückgänge bei Anleihen zur Folge." Durch die COVID-19-Krise werde die noch 2019 erhoffte Zinswende für einige Jahre vertagt, was insbesondere die Lebensversicherungen weiter unter Druck bringt, da deren Margen[1] bereits unter 1% liegen. Zudem habe die COVID-19-Pandemie die Volatilität - also die Schwankungsbreite, -wahrscheinlichkeit und -intensität - an den Aktienmärkten im Vergleich zu Vor-COVID fast verdoppelt. Die Kapitalausstattung der österreichischen Versicherungswirtschaft, gemessen an der Solvenzkapitalanforderung SCR[2], ist zwar von 259% im Jahr 2018, auf 238% 2019 und 214% Mitte 2020 gesunken, sie ist damit aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie erforderlich.



Jagd nach Rendite: herausforderndes Niedrigzinsumfeld

Wie schwierig es ist, im aktuellen Zinsumfeld angemessene Renditen auf Veranlagungen zu erzielen, zeigt allein schon eine Kennzahl: Im Oktober 2020 wurde weltweit bereits ein Anleihevolumen von 16.300 Mrd. mit Negativverzinsung gehandelt. In diesem Umfeld verfolgen die einzelnen Versicherungsunternehmen bei der Jagd nach Rendite sehr unterschiedliche Veranlagungsstrategien. So veranlagen etwa vier Versicherungsunternehmen mehr als zwei Drittel ihres Gesamtvermögens in Investmentfonds, zwei andere wiederum haben mehr als ein Drittel des Vermögens in Immobilien investiert (im Gesamtmarkt liegt diese Quote im Median lediglich bei rund 3%). Weiters ist ein Trend in Richtung langfristiger Finanzinstrumente zu beobachten, da diese höher verzinst sind. Dies birgt aber bei einer Zinswende die Gefahr von Kurswertverlusten.